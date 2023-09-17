شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلى مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2003 من نظيره الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الدراويش بالإسماعيلية، في إطار مواجهات الأسبوع الرابع من بطولة دوري الجمهورية.

وشارك الثلاثي حازم مرسي ومحمد وجدي ومحمد البحيري، لاعبو الفريق الأول، في مباراة اليوم، وتعرّض البحيري لإصابة قوية خرج على أثرها من المباراة.

حراسة المرمى: عبدالله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب ومحمد عبد المنعم وأحمد أيمن (محمد خطاري) وعبد الله حسني

خط الوسط: محمود أوتاكا وأحمد وجيه ومحمد بحيري (عبد الرحمن كتكوت) ومحمد وجدي (عبده طارق) وحسن منصور

خط الهجوم: حازم مرسي

شهد اللقاء حضور شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي الإسماعيلي، وحمد إبراهيم وأحمد حسام ومصطفي كمال باقي أعضاء الجهاز الفني، والكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان.

يقود الفريق جهاز مكون من:

أحمد الجمل مدير فني، وحمادة الصغير مدرب عام، وأحمد عبده مدرب حراس مرمى، ومحمد صالح إداري، وحبيب لبيب أخصائي علاج طبيعي.