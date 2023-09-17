شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل ينضم للجهاز الفنى لإنبى قبل انطلاق مباريات الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم إسلام عادل، مدرب فريق مصر المقاصة السابق، إلى الجهاز المعاون للمدرب تامر مصطفى بنادى إنبى، قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وعلى جانب آخر نجح نادى إنبى في ضم صفقة وحيدة في آخر أيام القيد الصيفى للموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعد أزمة القيد التى تعرّض لها الفريق البترولى.

من جانبه قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق، لاعب الأهلى، لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

وأكد أيمن الشريعى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بذل جهدا كبيرا من أجل حل أزمة القيد، خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على احتياجات الفريق وتلبية رغبات الجهاز الفنى.

وأوضح رئيس نادى إنبى أن فتح باب القيد وإسدال الستار على الأزمة كان مخططا له من البداية، ولكن تم تأجيل الإعلان لهذا التوقيت من أجل الحصول على احتياجاته وتلبية رغبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفى.

فى سياق متصل أكد رئيس نادى إنبى إنهاء أزمة القيد رسميا، بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف مع التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية.

وقال الشريعى إنه تواصل على مدار اليومين الماضيين مع اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية، حتى نجح فى التوصل إلى اتفاق نهائى وتسوية المستحقات.

كانت المحكمة الرياضية الدولية قد أرسلت إخطاراً رسمياً إلى نادى إنبى يفيد بإيقافه عن القيد ثلاث فترات مقبلة؛ بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق التونسي زياد بو غطاس.