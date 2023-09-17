شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تصوير:محمد شعلان

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بعد فوزه على نظيره الوصل بنتيجة 103- 91، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر.

وكان شباب الأهلي والوصل بلغا النهائي، بعد فوز «الفرسان» على البطائح 91-75 و«الإمبراطور» على الشارقة 77-74 في مباراتي المربع الذهبي.

وتوّج عبد اللطيف الفردان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة البطل والوصيف في حضور الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي،وعدد من المسؤولين في اتحاد اللعبة، والناديين طرفيّ النهائي.