شكرا لقرائتكم خبر عن ساينز يكسر هيمنة ريد بول وفيرستابن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسر فريق فيراري هيمنة ريد بول على سباقات الفورمولا واحد ووضع حداً لسلسلة من 15 انتصاراً على التوالي للفريق، و10 على التوالي لحامل اللقب الهولندي فيرستابن، مع فوز الإسباني كارلوس ساينز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم الأحد.

وتصدّر ساينز السباق الحماسي والمحموم في الأنفاس الأخيرة، ليحقق فوزه الثاني فقط في مسيرته بعدما انتصر الموسم الماضي في الجولة العاشرة بسباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وحلّ الإسباني في المركز الأول متقدماً على البريطانيين سائق ماكلارين لاندو نوريس، وسائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون اللذين أكملا عقد منصة التتويج توالياً.

وبهذا الفوز، أنهى فريق فيراري سلسلة من 15 فوزاً متتالياً لريد بول في بطولة العالم امتداداً من الموسم الماضي، إذ حلّ الهولندي حامل اللقب ماكس فيرستابن في المركز الخامس بعدما انطلق من الحادي عشر، وزميله المكسيكي سيرخيو بيريز في المركز الثامن.

ودخل فيرستابن السباق على خلفية عشرة انتصارات متتالية في انجاز قياسي تفوق فيه على ما حققه الألماني سيباستيان فيتل عام 2013 مع ريد بول بالذات.

قال ساينز بعد الفوز «شعور لا يصدق، نهاية أسبوع لا تصدق».

وأضاف الإسباني «لقد نجحنا في نهاية الأسبوع ونجحنا في السباق. لقد فعلنا كل ما كان يتعين علينا القيام به. لقد فعلنا ذلك بشكل مثالي وعدنا إلى الوطن بانتصار، وأنا متأكد من أن إيطاليا كلها وفيراري ستكونان فخورتين اليوم».

ورغم فشله في مواصلة هيمنته وتحقيق فوزه الحادي عشر توالياً والثالث عشر هذا الموسم، يواصل فيرستابن تحليقه في صدارة ترتيب السائقين ب374 نقطة، أمام زميله بيريز (223) وهاميلتون (180) والإسباني فرناندو ألونسو الذي حل في المركز الخامس عشر الأحد (170)، وساينز (142) على التوالي.

كما يواصل فريق ريد بول تغريده بعيداً في صدارة ترتيب الصانعين ب597 نقطة، أمام مرسيدس (289) وفيراري (265) وأستون مارتن (217) توالياً.