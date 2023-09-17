شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفك عقدة ملعب غوديسون بارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فك أرسنال عقدته المستعصية المتمثلة بإيفرتون بالفوز عليه في معقله غوديسون بارك للمرة الأولى منذ ست سنوات بنتيجة 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف عن جاره توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين يتصدر مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (15 من 15) بفوزه على مضيفه وست هام 3-1 السبت.

وبذل أرسنال جهداً مضاعفاً ليحقق أول فوز له على ملعب "غوديسون بارك" منذ عام 2017، ونجح في تحقيق مبتغاه بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه البلجيكي الدولي لياندرو تروسار اثر تمريرة من باكايو ساكا في الدقيقة 69، مسجلاً باكورة أهدافه هذا الموسم.

وكان تروسار دخل بديلاً في الشوط الثاني للجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تعرض لإصابة عضلية.

وقرر مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا اشراك حارسه الجديد مواطنه دافيد رايا بدلاً من ارون رامسدايل، كما أبقى الألماني كاي هافيرتس على دكة الاحتياط ليلعب بدلاً منه البرتغالي فابيو فييرا.