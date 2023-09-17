شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| هتافات عدائية ضد جرينوود بعد عودته للملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض الإنجليزي ماسون جرينوود مباراته الأولى مع فريق خيتافي ضد أوساسونا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني؛ حيث تعرض لهتافات عدائية من جماهير المنافس.

ودخل جرينوود بديلاً في الربع ساعة الأخير من مواجهة خيتافي وأوساسونا التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2، وهي مباراته الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام؛ حيث استبعده ناديه الأصلي مانشستر يونايتد من التدريبات في فبراير/ شباط 2022، على خلفية اتهامه بالاعتداء على خطيبته السابقة.

ووجهت جماهير أوساسونا هتافات عدائية ضد جرينوود وتمنوا له الموت، وهو الموقف الذي دفع رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق حول الواقعة والاستعداد لمعاقبة الفريق، بحسب صحيفة «ذا أثليتك».

يذكر أن ماسون جرينوود عانى أزمة قضائية مع خطيبته التي اتهمته بالعنف المنزلي في فبراير 2022، لكنها تنازلت عن القضية بعد عام حين اكتشفت حملها في ابنتهما الأولى، ليتم إسقاط الاتهامات عنه في فبراير 2023.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانات أكد خلالها تأكده من براءة اللاعب، بعد الوصول إلى معلومات سرية، جاءت مغايرة لما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، وأن الخطوة الأفضل لمستقبل ماسون جرينوود هي ابتعاده عن الفريق خلال الفترة المقبلة، ليتم الإعلان عن إعارته إلى خيتافي في وقت لاحق.

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