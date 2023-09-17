شكرا لقرائتكم شكوك حول مشاركة نيمار مع الهلال أمام نافباهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، إنه لم يستقر بعد على مشاركة نيمار أمام نافباهور الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الاثنين، بعد شعور المهاجم البرازيلي ببعض الآلام.

ويستضيف وصيف حامل اللقب منافسه نافباهور في بداية مشواره بالبطولة.

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وصنع نيمار هدفا في ظهوره الأول مع الهلال عندما شارك كبديل في الفوز 6-1 على الرياض في الدوري يوم الجمعة. لكن الهداف التاريخي للبرازيل شعر بالآلام العضلية لتحيط الشكوك بمشاركته في المباراة.

وأبلغ جيسوس مؤتمرا صحفيا يوم الأحد: يعرف الجميع أن نيمار لديه كفاءة عالية بين جميع لاعبي العالم وقادر على تقديم المزيد. لكنه يشعر حاليا ببعض الآلام العضلية وسيُحدد موقفه من المشاركة بعد مران يوم الأحد.

وقال جيسوس: سأحدد الخماسي الأجنبي المشارك في اللقاء. نتعامل مع كل مباراة وفقا للمنافس.

وأكمل: أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي. أعلم أن الهلال كان يصل للنهائي في السنوات الأخيرة ويحقق البطولة