أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كولر يستعين بأفشة وبيرسى تاو وموديست فى هجوم الأهلى أمام المصري.

كولر يستعين بأفشة وبيرسى تاو وموديست فى هجوم الأهلى أمام المصري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، الاستعانة بالثلاثى "بيرسى تاو ومحمد مجدى أفشة والفرنسى أنتونى موديست" فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام المصري البورسعيدى المقبلة فى الدوري لمواجهة سلسلة الغيابات التى تضرب الخط الأمامى.

كولر: العمل فى الأهلى له جاذبية خاصة.. والتعادل هنا يساوى الهزيمة

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أن العمل فى القلعة الحمراء له جاذبية خاصة، مشدداً على أن التعادل فى أى مباراة مع المارد الأحمر يساوى الهزيمة لدى عشاق الفريق.

كولر يعيد ثنائية عبد المنعم وياسر إبراهيم لدفاع الأهلى أمام المصري فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة ثنائية محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لخط دفاع المارد الأحمر فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.

تفاصيل جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى عقد محمد الشناوى، قائد الأهلى، جلسة مع زملائه قبل مغادرة السعودية، تحدث خلالها معهم عن أسباب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد. ورفض الشناوى كافة التبريرات التى ساقها اللاعبون لتمرير الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكداً أن الفريق البطل لا يعترف إلا بمنصة التتويج ولا يقبل بغيرها، مشدداً على رغبته أن يتجاوز اللاعبون آثار الهزيمة سريعاً فى ظل كثرة الارتباطات التى تنتظر الأهلى المرحلة المقبلة، سواء بانطلاق مسيرته فى الدوري المصري أو دوري السوبر الأفريقى.

تعرف على قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية لكرة السلة بسنغافورة

أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية، والتى ستقام فى سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى.