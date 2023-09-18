شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخاطب اتحاد الكرة لإرسال بطاقتى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمان لصفوف الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد المصري مع ثنائي الزمالك أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بعد فحص موقفهما القانوني مع اتحاد الكرة قبل التوقيع الرسمي مع اللاعبين، حيث ثبت أن اللاعبين غير مقيدين في أي فريق.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الزمالك مع أحمد أيمن منصور قبل بداية الموسم الماضي، إلا أن اللاعب انتقل لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم، على أن ينضم إلى الأبيض مجددا بعدها.

كما أعلن النادي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.