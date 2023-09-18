شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستعرض "كرة الدورى الجديد" وتعلق: لا نستطيع الانتظار لرؤيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت رابطة الأندية المصرية عن تصميم كرة الموسم الجديد للدوري المصري الذي ستنطلق منافساته غدا الإثنين بمباراة وحيدة بين الطلائع والبنك الأهلي.

وكتبت الرابطة عبر حسابها على "فيسبوك": "24 ساعة على البداية، لا نستطيع الانتظار لرؤية كرة #دوري_nile في مباراة الغد".



كرة الدورى الجديد

وتنطلق غدا الإثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هى: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

وسيستضيف بيراميدز فريق الزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي في افتتاح مباريات الفريقين في الموسم الجديد، وفي نفس الجولة، سيلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تبلغ قيمة التذاكر 75 جنيهًا و100 جنيه للجماهير الراغبة في الحضور، وبدأت جماهير الأهلي في المنافسة للحصول على تذاكر مباراة المصري البورسعيدي، بينما تسارعت جماهير الزمالك لحضور مباراة بيراميدز في الجولة الأولى.