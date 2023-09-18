شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح يتوج بفضية البطولة الأفريقية لتنس الطاولة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد صالح، لاعب منتخب تنس الطاولة رجال، بالمركز الثانى والميدالية الفضية، فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد الخسارة أمام النيجيري أرونا بنتيجة 4/0.

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بلقب البطولة الأفريقية للسيدات والتى تقام بتونس بعد التغلب على دينا مشرف بالدور النهائي بنتيجة 4/1.

وتأهل منتخبا الرجال والسيدات إلى أوليمبياد باريس على حساب نيجيريا، بالإضافة إلى التتويج بالبطولة الأفريقية.

وتوجت هنا جودة بلقب البطولة الأفريقية مع منتخب السيدات وتأهلت لأولمبياد باريس رفقة المنتخب.