شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجرى قرعة الدورى الممتاز للكرة النسائية الخميس المقبل.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية في تمام الساعة 11 صباحًا.

وستبدأ مراسم قرعة دوري القسم الثاني الساعة 11 صباحًا على أن تقام قرعة الدوري الممتاز النسائي يوم الخميس الساعة 1 ظهرًا الخميس المقبل.

في سياق متصل، أسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أقيمت يوم 6 يوليو في مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.