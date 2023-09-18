شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم أليدا يظهر فى الزمالك بعد الانضمام لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الكندى أدهم أليدا المصرى الجنسية، لاعب فريق كرة السلة فى نادى الزمالك، منذ قليل، بعد الانضمام رسميا لفريق السلة، وتدعيم الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

ووصل اللاعب إلى القاهرة صباح اليوم لينضم لتدريب الفريق قبل المشاركة ببطولة الدوحة بقطر الشهر الجارى.

قام مسئولو نادى الزمالك بسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادى لدى اتحاد السلة، قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد.

وتسلم اتحاد كرة السلة مبلغ 2 مليون جنيه من الزمالك، على أن تتم جدولة الباقى على أقساط، وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق والتسجيل في اتحاد كرة السلة

ويستعد الزمالك لخوض بطولة الدوحة الدولية بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، وجار إنهاء إجراءات السفر إلى قطر.

ومن المقرر أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.