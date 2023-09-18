7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17/9/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها هنا جودة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، وفيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، وقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى افتتاح الدوري. هنا جودة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بلقب البطولة الأفريقية للسيدات والتى تقام بتونس بعد التغلب على دينا مشرف بالدور النهائي بنتيجة 4/1 فيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بيراميدز يتعادل سلبيًا مع الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال تعادل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سلبيًا مع الجيش الرواندى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد بيلي كيجالي.

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