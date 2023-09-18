شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يختتم ودياته بمبارتين فى يوم واحد استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أبو قير للأسمدة، بقيادة أيمن المزين، سلسلة مبارياته الودية اليوم، استعدادا للموسم الجديد في دوري المحترفين، بخوضه مباراتين؛ الأولى أمام فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.
ويحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا قبل العودة مرة أخرى للاستعداد لمباراة حرس الحدود في افتتاح دوري المحترفين والمقرر لها الأحد المقبل على استاد حرس الحدود.
من ناحية أخرى أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرعة مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى "ب" والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم، وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول وجاءت على النحو التالى:-
أسمنت أسيوط – الأقصر
شبان قنا – كيما أسوان
الألومنيوم – قوص
ملوى - ديروط
طهطا باى
ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة.
وفى وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني "المحترفين" للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.
وتبدأ الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين يومي 18 الإثنين والثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية في الأسبوع التالي يومي الإثنين الثلاثاء 25 و26 سبتمبر الجاري.
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