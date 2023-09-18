أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17/9/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها بيراميدز يتعادل سلبيًا مع الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال، وفيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، وقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى افتتاح الدوري، وكولر يستعين بأفشة وبيرسى تاو وموديست فى هجوم الأهلى أمام المصري.

فيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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