آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام إيفرتون وتشلسي يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث

حقق آرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه إيفرتون 1-صفر اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.



ويملك آرسنال 13 نقطة فيما جمع إيفرتون نقطة وحيدة إلى حد الآن.



وحقق أرسنال فوزه الأول خارج أرضه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر 2017.



وتعرض إيفرتون لأسوأ بداية بعد 5 جولات من الدوري الانجليزي الممتاز منذ موسم 1994-1995.



وخسر إيفرتون في 6 من آخر 7 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشلسي يسقط بفخ التعادل

استمرت نتائج تشلسي السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز مكتفياً بفوز وحيد في خمس مباريات.



وتعادل تشلسي أمام مضيفه بورنموث دون أهداف اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



واعتمد الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب تشلسي على أبرز لاعبيه في خط الهجوم والوسط الهجومي مثل ستيرلينغ والسنغالي جاكسون والأوكراني مودريك لكن الفريق اللندني ظلّ عاجزاً عن التسجيل.



وواصل تشلسي نتائجه السلبية بعدما فشل بتحقيق أي فوز خارج أرضه هذا الموسم في الدوري كما أنّها المباراة الثانية التي يفشل بها تشلسي في التسجيل بعد خسارته من نوتنغهام فورست الجولة الفائتة.



ورفع تشلسي رصيده إلى خمس نقاط من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث الذي بقي دون أي انتصار بالدوري حتى الآن.





(بي إن سبورت)