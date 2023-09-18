ريال مدريد يحقق فوزه الخامس توالياً في الدوري الإسباني

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ريال مدريد انتصاراته وحقق فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد النادي الملكي الصدارة التي احتلها غريمه برشلونة مؤقتاً ورفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الكتالوني الذي كان اكتسح ريال بيتيس بخماسية نظيفة السبت.

في المقابل تجمّد رصيد سوسييداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

افتتح سوسييداد التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق أندير بارينتشيا قبل أن يدرك الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي التعادل لريال في الدقيقة 46 ويضيف خوسيلو هدف الفوز في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ويستضيف ريال مدريد أونيون برلين الألماني يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

(بي إن سبورت)