الامارات | خورفكان ينهي علاقته بالمدرب عبدالعزيز العنبري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري لإنهاء العلاقة التدريبية بين الطرفين بالتراضي بعد قيادته للفريق الأول في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين ومطلع الموسم الجاري، وقدمت الشكر للمدرب العنبري على الفترة التي قضاها بالنادي مع النسور متمنية له التوفيق.

خلال الموسم الجاري قاد العنبري فريق خورفكان إلى الفوز على حتا 2-1، وخسر من شباب الأهلي 2-1، في الدوري، وتعادل مع اتحاد كلباء في ذهاب مصرف أبوظبي الإسلامي 1-1، قبل أن يخسر في الإياب 5-1.