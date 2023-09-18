الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرط

اشترط نادٍ في دوري المحترفين لانتقال لاعب أساسي في صفوفه إلى فريق منافس أن تتضمن الصفقة التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة إلى جانب الحصول على مبلغ مالي، وهو ما أسهم في توقف المفاوضات بين الناديين.

إحباط

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين أن اللاعب يعيش حالة من الإحباط بعدما قام ناديه بإعارته إلى ناد آخر بداعي تراجع مستواه، في حين يفكر في إثبات جدارته من خلال ناديه الجديد.

رفض

رفض لاعب في أحد الأندية الكبيرة بدوري أدنوك للمحترفين عرضاً للانتقال إلى أحد الأندية الأخرى التي تنافس على لقب الدوري، مفضلاً عرضاً آخر سيعزز من حظوظه للعب أساسياً بعدما ظل لفترات طويلة حبيس مقاعد البدلاء.