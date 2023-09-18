الامارات | حماد: العين له اسمه وسمعته في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، العودة للمشاركة في البطولة القارية تمثل دافعاً مهماً لجميع لاعبي الفريق، لترجمة الرعاية والدعم اللامحدود من رئاسة النادي، وسعياً لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية في أقوى بطولات القارة الآسيوية.

ويعود «الزعيم» للمشهد القاري بعد غيابه في النسختين السابقتين، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على باختاكور الأوزبكي في السادسة من مساء الغد بتوقيت الإمارات، على ملعب ميلي في طشقند، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وستكون الظهور الـ17 للفريق في البطولة بنظامها الجديد.

وشدد حماد، الذي يترأس البعثة في طشقند للموقع الرسمي لنادي العين، على أهمية الشعور بالمسؤولية في الظهور المشرّف باسم الدولة، والدفاع عن شعار النادي في أقوى بطولات القارة الآسيوية، مضيفاً: «يدرك الجميع جيداً المطلوب منهم في هذه المسابقة المهمة، التي لها وقع خاص في نفوس العيناوية».

ورداً على سؤال حول خبرة العين القارية قياساً بالأندية التي تضمها المجموعة الأولى، قال: «بلاشك، فإن نادي العين له اسمه وسمعته بين أندية القارة الآسيوية، غير أن سياسة النادي وخططه الاستراتيجية، تفرض على كل منتمٍ للفريق احترام طموحات المنافسين، والكل يعلم أن الإنجازات في عالم كرة القدم لا يمكن أن تتحقق إلا بالعطاء ومضاعفة الجهود، وإظهار الرغبة القوية في تحقيق الانتصارات».

ووقع اختيار الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر على 24 لاعباً لمرافقة البعثة، وتمثلت المفاجأة في استدعاء المقيم المالي، عبدالكريم تراوري (18 عاماً) إلى القائمة، وهو الاختيار الذي يوضح النهج الجديد في الفريق بالاستعانة باللاعبين عطفاً على الأداء، وليس الخبرة، وقد كان تراوري ظهر بمستوى جيد خلال مباراة «الزعيم» أمام البطائح في إياب كأس الرابطة.

وضمت القائمة كلاً من خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، سلطان المنذري، محمد علي شاكر، كوامي أتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي، إيريك جورجونيس، سعيد جمعة، منصور الشامسي، الكوري الجنوبي بارك يونغ-وو، يحيى نادر، أحمد برمان، محمد عباس، فلاح وليد، المالي عبدالكريم تراوري، خالد البلوشي، سلطان الشامسي، حازم محمد عباس، الروماني عمير أتزيلي، المغربي سفيان رحيمي، كاكو أليخاندرو، عيسى خلفان والتوغولي لابا كودجو.

تحكيم كوري جنوبي

كلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم كورياً جنوبياً لإدارة مواجهة باختاكور والعين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، بقيادة كو-هيون-جينغ، (حكماً للساحة)، يعاونه على الخطوط، يوون جي-يول، (الحكم المساعد الأول)، وبارك سانغ-جونغ، (الحكم المساعد الثاني)، وجاي سانغ-هيوب، (حكماً رابعاً)، وكيم جونغ هيوك، (حكم فيديو)، وكيم دي-يونغ، (حكم فيديو مساعداً)، كما كلف الآسيوي، المراقب الكوري الجنوبي لي يوون كو، الإشراف على المباراة، والهندي كوماليس-واران شانكار، مراقبة الحكام.

شاشات المدينة تروج للمباراة

أطلقت إدارة نادي باختاكور الأوزبكي حملة مكثفة لتحفيز جماهير النادي الأوزبكي عبر الشاشات الإعلانية في المدينة، وذلك بغرض حشد المشجعين لحضور اللقاء، وذلك عبر عرض لقطات فيديو حماسية وغرافيك خاص، كما اهتم كذلك بالترويج للمباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وضع تاريخ مواجهات الفريقين.