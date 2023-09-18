الامارات | «ماستر أوف ذا سيز» يكتسح منافسيه في «وودباين مايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح الجواد «ماستر أوف ذا سيز» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، منافسيه وانتزع لقب سباق «وودباين مايل» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر، وأقيم أمس على مضمار «وودباين» الكندي العريق.

وأضاف «ماستر أوف ذا سيز» الانتصار السابع في مسيرته، والأول له ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأهدى فريق «غودولفين» العالمي الاحتفاظ بلقب سباق «وودباين مايل» للعام الثاني على التوالي، بعد أن توج بلقبه زميله في الإسطبل «مودرن غيمس» في نسخة العام الماضي.

ونجح «ماستر أوف ذا سيز» في الانقضاض على الصدارة في الـ300 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و33 ثانية و79 جزءاً من الثانية، بفارق أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «شيرتس سبايت» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وذهب المركز الثالث للجواد الكندي «لاكي سكور» بإشراف المدرب مارك كايس وقيادة الفارس شاهين شيفاتشي.

«أتيرنال هوب» تنتزع لقب «جوكي كلوب أوكس»

انتزعت المهرة «أتيرنال هوب» الانتصار الأكبر في مسيرتها، حين أظهرت اندفاعاً قوياً للظفر بلقب سباق «جوكي كلوب أوكس» المخصص للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 2100 متر، وجرى فجر أمس على مضمار «أكودكت» الأميركي.

واستطاعت ابنة الفحل «تيفيلو» التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي، إظهار قدراتها الاندفاعية، وتعويض انطلاقتها المتأخرة، واللحاق بركب الصدارة رغم الفارق الكبير عن المتصدرة «ستيفاتيز شارم»، والذي وصل إلى 12 طولاً، بعدما شرعت «أتيرنال هوب» بقيادة الفارس جيمس سبينسر في تقليص الفارق، ومن ثم الانقضاض على الصدارة في الأمتار الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الرقبة عن المهرة الأميركية «نسيسي ماري» بقيادة الفارس روبرت رايد جونير وإشراف المدرب أبنير أدورنا.