موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الإثنين، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن الدرع الذي توج به الفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه بعدما خسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول للدوري كالتالى..

الجولة الأولى:

الأهلي والمصري 19 سبتمبر 7 مساء

الجولة الثانية:

سيراميكا والأهلي 27 سبتمبر 7 مساء

الجولة الثالثة:

الأهلي والإسماعيلي 8 أكتوبر 7 مساء

الجولة الرابعة:

الجونة والأهلي ( مؤجل)

الجولة الخامسة:

الأهلي وبلدية المحلة 29 اكتوبر 7 مساء

الجولة السادسة:

المقاولون العرب والأهلي 4 نوفمبر 7 مساء

الجولة السابعة:

الأهلي وسموحة أحد يومى 28 أو 29 نوفمبر

الجولة الثامنة:

زد والأهلي أحد يومى 5 أو 6 ديسمبر

الجولة التاسعة:

الأهلي والاتحاد السكندري ( مؤجل )

الجولة العاشرة:

الزمالك والأهلي ( مؤجل)

الجولة الحادية عشرة:

فاركو والأهلي 2 يناير 4 عصراً

الزمالك والاهلى 7 مساء الخميس 15 فبراير مؤجلة من الجولة العاشرة .

الجولة الثانية عشرة:

الأهلي والداخلية ( مؤجل)

الجولة الثالثة عشرة:

طلائع الجيش والأهلي 19 فبراير 4 عصراً

الجولة الرابعة عشرة:

الأهلي وبيراميدز أحد يومى 27 أو 28 فبراير

الجولة الخامسة عشرة:

البنك الأهلي والأهلي 9 مارس 7 مساء

الجولة السادسة عشرة:

الأهلي وإنبي 17 مارس 9 مساء

الجولة السابعة عشرة:

فيوتشر والأهلي أحد يومى 3 أو 4 أبريل فى التاسعة مساء