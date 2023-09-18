شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جبر يخوض منافسات المصارعة الحرة ببطولة العالم فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف لاعبو منتخب المصارعة الحرة اليوم منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى، ووفقا لقرعة البطولة، يخوض مصطفى جبر اليوم منافسات وزن 97 كجم.

وكان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية، والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وتعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيا.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، التصنيف الخاص بالهيئات الرياضية الخاصة باتحاد المصارعة ،وذلك قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 27 أكتوبر القادم .

وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأولمبية بالهيئات الرياضية التي لها حق الحضور و التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد للعام الجارى ،بالإضافة إلى الهيئات التي حققت نسبة الـ 50 % للجمعية العمومية عن السنة الأولى ويتبقى لها سنة أخرى ، حيث يحق لها العام المقبل التصويت و الحضور.