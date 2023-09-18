شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرصد أخطاء الزمالك فى مباراة أرتا سولار قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على إعادة مشاهدة مباراة فريقه أمام أرتا سولار، للوقوف على الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه وأدت للخسارة بثنائية.

ويرغب أوسوريو فى العمل على تصحيح تلك الأخطاء، سواء الفنية التي ارتكبها أو الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه، وذلك قبل مواجهة بيراميدز، التى لا تحتمل الخطأ، وستشهد قوة وندية بين الفريقين. كما طالب لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات والسعى لتحقيق الفوز على بيراميدز ومصالحة الجماهير.

وكان الجهاز الفني للزمالك، حدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.