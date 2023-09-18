شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يواجه التأمين وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الإثنين، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مباراة ودية أمام مصر للتأمين بصالة الفريق بميت عقبة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الدوحة الودية.

ويستعد الزمالك لخوض بطولة الدوحة الدولية بقطر، فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، وجار إنهاء إجراءات السفر إلى قطر.

ومن المقرر أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.