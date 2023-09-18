شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المصري فى ضربة البداية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.
ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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