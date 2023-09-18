شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الإسماعيلى لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم، الاثنين، لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري .

ودخل الدراويش معسكرا مغلقا أمس الأحد تحضيراً للمباراة وتواجد فيه 29 لاعباً، على أن يستبعد إيهاب جلال 7 لاعبين من القائمة النهائية التي تخوض اللقاء.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

فى سياق آخر، حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.

وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.

ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.