شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة كأس مصر ومؤجلات الدوري من 6 لـ11 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد. وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.

من ناحية أخرى، رفضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.

وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدورى على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.