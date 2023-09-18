شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى أولى جولات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، الاثنين، الاستعداد بقوة لمواجهة بيراميدز، في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، 2023 / 2024، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.

ويسعى كل فريق خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز واقتناص أول ثلاث نقاط، لاسيما أن الفارس الأبيض يسعى من خلال تلك المباراة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأبرزهم مصالحة الجماهير الحزينة بسبب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى، بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 من عمر مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.