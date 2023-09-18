شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يقص شريط الدورى الممتاز أمام البنك الأهلى فى مواجهة مثيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق طلائع الجيش شريط النسخة 65 من بطولة الدوري، بمواجهة البنك الأهلى ضربة البداية بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري، وهو اللقاء الذي يقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة

طلائع الجيش يدخل اللقاء بعدما دعم صفوفه بـ8 صفقات جديدة وهم أحمد الشيخ - حميد ماو - حسام بن محمد دقدوق - موسى دياورا - مصطفى الخواجة - عمر طارق السعيد - يسري وحيد - جودوين شيكا، وحول إعارة كل من «أحمد متعب - كريم حلاوة - كريم طارق – فريد شوقي – إسلام محارب – عبد الرحمن شيكا» إلى بيع نهائي.

بينما يتسلح البنك الأهلى بـ10 صفقات جديدة وهم عماد فتحي – إبراهيم حسن – سيرجي أكا – حسن شاهين – محمد جريندو – معاذ الحناوي – أحمد مدبولي – أيمن أشرف – أحمد النادري – علاء عطا".

وتنطلق اليوم الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هم، "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".