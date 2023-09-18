شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ معسكر الإعداد النهائي لأمم أفريقيا 2 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بانطلاق معسكر الفراعنة يوم 2 يناير المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير2024.

ويبدأ منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، معسكره 9 أكتوبر المقبل حتى 17 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمى حتى الآن.

واقترب منتخب مصر من مواجهة الجزائر وزامبيا ودياً خلال المعسكر المقبل، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عنهما حتى الآن.

وخسر منتخب مصر أمام تونس وديا بنتيجة 1-3 الثلاثاء الماضى، وتعتبر هذه الهزيمة الأولى للفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي فاز في أول 8 مباريات مع منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر متصدرا عن مجموعته لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل.