الامارات | "اتحاد المرأة" ينظم يوماً مفتوحاً لتعزيز الرياضة المجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة مبادلة التي تدير الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتطوعية لشركة مبادلة للاستثمار، يوماً رياضياً مفتوحاً ضمن مبادرة "طاقة إيجابية"، التي أطلقها في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية، وتحقيق فرص التنمية الرياضية المستدامة.

وتضمن اليوم الرياضي المفتوح الذي أقيم في "أكتف" بجزيرة المارية أبوظبي، جلسة حوارية قدمتها موزة محمد الشامسي، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وشاركت بها العديد من عضوات مجالس الاتحادات الرياضية في الدولة، ومجموعة من اللاعبات ممن شاركن في نقاشات حول التحديات التي تواجهها المرأة خلال مشاركاتها في البطولات والمسابقات الخارجية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية في تعزيز الحالة الصحية، وتحقيق فرص التنمية الرياضية المستدامة.

كما تم تنظيم ورشة عمل توعوية حول تصحيح المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً بشأن التغذية وممارسة الرياضة، وذلك بالتعاون مع شركة الأبعاد الثلاثية للأداء البدني، وقدمتها الأخصائيتان عدن القاضي، ورحمة علي.

وشهد اليوم الرياضي إقامة مباريات ودية في كرة السلة والكرة الطائرة والقوس والسهم، إلى جانب إقامة جلسات لياقة بدنية (يوغا وزومبا)، علاوة على تقديم فحوصات طبية رياضية وتوفير إرشادات غذائية عن طريق مختصين من مستشفى إن إم سي رويال – مدينة خليفة.

وحضر فعاليات اليوم الرياضي عادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وموزة محمد الشامسي وشيخة غانم الشامسي عضوتا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأمل الصايغ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وبهذه المناسبة صرحت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة: "نسعى للسير على نهج القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وحرصهم على تمكين الإنسان والاستثمار فيه بالشكل الأمثل، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المجتمعية من المؤسسات الرياضية بالدولة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرياضة، وذلك لما تمتلكه من قدرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي للأفراد".

وأشارت إلى أن الرياضة المجتمعية تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في أجندة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نظراً لأهميتها في تعزيز صحة المجتمع ونشاطه وخاصة في تكوين أجيال تنعم بالصحة، ولما لذلك من تأثير كبير في تحقيق تطلعات الدولة عبر الاستثمار الأمثل في الإنسان، كما وصفت المبادرة بأنها نوعية وتسهم في مساندة ودعم توجهات الاتحاد الذي أخذ على عاتقه الارتقاء بالرياضة في الدولة سواء على الصعيد التنافسي أو المجتمعي.

وفي هذا الصدد قال سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: "إن الشراكة التي جمعتنا، مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، هي أساس النجاح والإنجاز والتقدم الذي صب في تعزيز الارتقاء بالقطاع الرياضي نحو التميز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة الاستراتيجية التي تجسد رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة".

وأضاف : "تعكس مبادرة "طاقة إيجابية" تضافر الجهود والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لرياضة المرأة، تعزيزاً لاستدامة الرياضة النسائية وترسيخاً لدورنا في مجال تمكين المرأة الذي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية عمل الهيئة بما يلبي طموحات العنصر النسائي في الرياضة الإماراتية، وذلك بالشراكة والتنسيق الدائم مع جميع الاتحادات والجهات الرياضية بالدولة".

من جانبه قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "يسعدنا التعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة والهيئة العامة للرياضة، لتنظيم هذا اليوم الرياضي المفتوح ضمن مبادرة طاقة إيجابية، والذي يأتي في إطار الحرص على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المحلي، من خلال الترويج لنمط حياة صحي ومتوازن، وتعزيز التنوع وتمثيل المرأة في قطاع الرياضة".

وشارك في فعاليات اليوم المفتوح عدد كبير من طالبات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، واستمتعن بالأنشطة والفقرات العديدة والمتنوعة التي تضمنها. يشار في هذا الصدد إلى أن اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، يسعى وفي إطار مسؤولياته المجتمعية، إلى التوعية بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية في الحياة اليومية.