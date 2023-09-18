شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يهدد لاعبى الأهلي بالاستبعاد والتجميد حال استمرار التراخى أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
وأكد كولر للاعبي الأهلي أنه لن يقبل حالة التراخي التي شهدتها مباراة السوبر الأفريقي، ومن لم يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية سيخرج من حسابات اللاعب، لاسيما مع وجود قائمة كبيرة من كل اللاعبين فى مختلف المراكز، وبإمكانه استبعاد أى لاعب لا يقدم المستوى المطلوب منه فى المباريات.
وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، وطلب من معاونيه توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، لاسيما بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.
ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.
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