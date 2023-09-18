شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يعلن القائمة النهائية استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي سيخوض بها الفريق منافسات دوري المحترفين في موسمه الأول والذي ينطلق الأحد المقبل.

ويقام دوري المحترفين للمرة الأولى بداية من الموسم المقبل ليحصل محل الدوري الممتاز "ب".

ويستهل فريق لافيينا مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة السكة الحديد على ملعب السكة يوم الأحد المقبل، ويقود لافيينا فنيا أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا.

وجاءت قائمة لافيينا كالتالي:



قائمة لافيينا

وقرر اتحاد الكرة تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا، وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.