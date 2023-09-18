شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انطلاق الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباريات الدوري المصري موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجيبشن ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، حيث شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين المباريات ودخول الجماهير ولاعبي الأندية وأطقم التحكيم.

وتبدأ الاستعدادات الأمنية بتأمين مباراة اليوم بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، من خلال الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، على أن تستكمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، حيث يلاقي غدا الثلاثاء نادى زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع الإسماعيلي في الرابعة عصرا بإستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الأهلي مع المصري في السابعة مساء الثلاثاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.