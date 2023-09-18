شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى سلة الأهلى قبل كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق كرة السلة بالنادى الأهلى لجلسة تصوير "فوتو سيشن" قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، والتى ستقام فى سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجارى.

ونشرت صفحة الأهلى عدداً من الصور للاعبى فريق كرة السلة والجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين مصحوبة بتعليق، "نسورنا جاهزة للتحليق عاليًا فى المونديال".

ويظهر فى الصورة أوجستى بوش المدير الفنى الإسبانى مع أحمد الجارحى مدرب الفريق، والجهاز الإدارى والطبى، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين، مثل محمد أبو النصر، وإيهاب أمين، وعمرو الجندى، وعمر طارق، ومصطفى كيجو، وأحمد مهيب، وسيف سمير، ومؤمن خيرى.



صفحة الاهلى

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عمر عبادة، نوريس كول، إيهاب أمين، محمد أبو النصر، مؤمن خيرى، عمرو زهران، عمرو الجندى، يوسف المعداوى، مروان سرحان، مايكل فاكوادى، عمر طارق، سيف سمير، ومصطفى كيجو.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.



مروان ومهيب



السلة فى الاهلى



السلة



اوجستى بوش و الجارجى



ايهاب امين و عمرو الجندى



سلة الاهلى



سيف سمير



كيجو و عمر طارق



لاعبى الاهلى