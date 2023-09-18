شكرا لقرائتكم خبر عن انتقاد ميسي بسبب «أسوأ بيتزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لسيل من الانتقادات بسبب نشره صورة البيتزا التي تناولها من مطعم أرجنتيني، «بانشيرو ميامي»، كي يستعيد طعم البيتزا في بلاده.

ووصف المشجعون البيتزا المغطاة بشرائح الطماطم والمزينة بحبات زيتون خضراء وحلقات بصل بـ«أسوأ بيتزا» يمكن أن يتذوقها نجم عالمي مثل بطل العالم.

ومن التعليقات على بيتزا نجم إنتر ميامي الأمريكي: «أسوأ بيتزا على الإطلاق» و«لا أستطيع تسميتها بيتزا، هذه جريمة بحق الطعام»، و«من يأكل هذا يا أخي؟»، و«طعام الفضائيين» و«هل هي أصلاً بيتزا؟».