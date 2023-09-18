شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة لريال مدريد قبل موقعة أتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول ريال مدريد تأخره إلى فوز 2-1 على ريال سوسيداد ليستعيد أصحاب الضيافة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار الخامس على التوالي.

وحافظ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على انطلاقته المثالية بحصد 15 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سحق ريال بيتيس 5-صفر.

وينتظر ريال مدريد أول اختبار جدي الأحد المقبل عندما يحل ضيفاً على جاره أتلتيكو مدريد في ملعبه«ميتروبوليتانو».

تقدم سوسيداد بعد خمس دقائق حين مرر تاكي كوبو لاعب مدريد السابق إلى أندير بارينيتشيا في قلب منطقة الجزاء ليسجل من ثاني محاولة على مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا الذي تصدى للكرة ببراعة في البداية لكنه لم يتمكن من منع الهدف.

وتعادل فيدريكو فالبيردي في اللحظات الأولى بالشوط الثاني من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء لمست القائم الأيسر ثم سكنت الشباك مسجلاً هدفه الأول بالموسم.

وقال فالبيردي للقنوات الرسمية للنادي «أفضل شيء فعلناه الإصرار على المحاولة، صنعوا الكثير من الفرص وسجلوا من أول فرصة».

وأضاف «لكننا واصلنا السعي والتسجيل في بداية الشوط الثاني ساعدنا في الاستمرار في الضغط وأنا سعيد بالمساهمة في الانتصار».

ومنح خوسيلو التقدم لريال بضربة رأس متقنة بعد تمريرة فران جارسيا العرضية في الدقيقة 60.

وقال خوسيلو المنضم في الصيف :أي فريق في الدوري يمكنه إلحاق الضرر بنا، يجب أن نصحح الأخطاء لأننا استقبلنا هدفا في توقيت مبكر جداً.لكننا نلعب في برنابيو وبفضل جمهورنا نجحنا في تحويل الأمور.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا حين يستضيف أونيون برلين يوم الأربعاء قبل أن يزور جاره أتليتيكو مدريد في قمة العاصمة.