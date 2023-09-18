شكرا لقرائتكم خبر عن ما الطقس الغريب لنجم كرة القدم الأمريكية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت بريتاني زوجة نجم كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز، عن طقسه الغريب قبل الذهاب للنوم، وهو تناول كيس شيبس يومياً.

وقالت بريتاني، التي تملك بالشراكة مع زوجها نادي سبورتنغ كنساس سيتي للسيدات المنافس بدوري كرة القدم، عن نجم شيفز الفائز بالسوبر بول قبل 3 سنوات: «يأكل دوريتوس قبل النوم كل ليلة».

وعن ما إذا كانت تستطيع الذهاب للتسوق مثل الناس العاديين، أجابت: «إذا كنت وحدي نعم أستطيع، لكن إذا كان باتريك معي يجب أن نعمل ترتيبات معينة في كل مكان نرتاده معاً».

وأضافت لاعبة الكرة السابقة والأم لبنت «ستيرلنغ»، وصبي «برونز»: «الشيف يتسوق لنا الآن، إن ذهبت للتسوق، أصاب بالجنون من كثرة ما أشتري. أما ملابسي كلها اشتريها من المواقع حالياً».

وعن ما تعلمته من حياة الشهرة قالت بريتاني: «العالم متوحش جداً». وأجابت بريتاني التي شاركت مع زوجها في وثائقي نتفلكس «Quarterback» (الظهير) المسلط الضوء على حياة باتريك وبريتاني وحياة ظهير فايكنغز كيرك كوزنس طوال موسم 2022، عن ما إذا كانت ستصور مستقبلاً مسلسلاً وثائقياً عن حياتها: «لا، مطلقاً».

وعن أفضل الملاعب في نظرها قالت بريتاني: «أريزونا وسان فرانسيسكو، القائمون عليها متعاونون جداً ويتمتعون بحسن الضيافة».

والتقى الثنائي عندما كانا في الثانوية العامة في مدينة وايتهاوس بولاية تكساس، وتزوجا في مارس 2022 في حفل ضم المقربين فقط.