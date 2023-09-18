شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني يتخلص من قضية عنف.. وسانشو يتمرن وحيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سحبت موظفة البنك أنغريد لانا (33 عاماً) الشكوى التي قدمتها ضد نجم مانشستر يونايتد البرازيلي أنتوني، واتهمته فيها بتهديدها عندما كانا معاً في السيارة أكتوبر 2022. بيد أن أمام أنتوني قضيتين أخريين واحدة من صديقته السابقة غابرييللا كافالان وثانية من طالبة القانون راييسا دي فريتاس التي تدعي أنها خضعت لعلاج في المستشفى بعد هجوم أنتوني ومالو أوهانا (زوجة لاعب البرازيل السابق دودو) عليها في سيارة اللاعب اللاند روفر في مايو 2022. وتقول فريتاس وفق تقرير صحيفة التليغراف، إنها هربت من السيارة عندما توقفت عند إشارة المرور الحمراء وإنها هرعت للمستشفى للعلاج.

وأشار التقرير لعدم علم نادي مانشستر يونايتد بوجود تقرير عن الحادثة لدى الشرطة البرازيلية قبل أن يشتري اللاعب مقابل 85 مليون استرليني بعد 3 أشهر منها.

ولعب أنتوني مع مدرب اليونايتد الهولندي إيريك تن هاغ موسمين في أياكس ثم اقترح المدرب بعد تعيينه في اليونايتد شراء أنتوني، فيما أكدت الإدارة اتباع نفس عملية التدقيق المعتمدة في جميع الصفقات لكن لم تجد دليلاً على اتهامه بالعنف المنزلي.

أما جناح اليونايتد الآخر الإنجليزي جيدون سانشو فقد أجبره المدرب على التمرن وحيداً في ملعب تمرينات الفريق الأول، كارينغتون، ثم شوهد وهو يتابع مباراة فريق دون الـ18 عاماً مساء السبت أمام نوتنغهام فوريست.

وتحوم الشكوك حول مستقبل سانشو بعد جواب المدرب عما إذا كان سيلعب سانشو مجدداً مع الفريق:«لا أدري».

الوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلند نشر صورته في مباراة الخسارة أمام برايتون وهو جالس على الأرض ويداه مرفوعتان اعتراضاً بدون تعليق ثم نشر: «سننهض من جديد، شكراً للترحيب الحار في أولد ترافورد»، وذلك بعد مشاركته الأولى مع الفريق في معقله.