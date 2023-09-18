شكرا لقرائتكم خبر عن روبياليس يعرض منزله في مدريد للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس منزله (1.2 مليون استرليني ) للبيع في العاصمة مدريد وذلك لتغطية النفقات القانونية في قضية حادثة قبلته الشهيرة للاعبة المنتخب جينيفر إيرموسو. ويضم المنزل غرفتي نوم ومسبحاً وتدفئة تحت الأرض واشترى روبياليس المنزل قبل عام واحد وجدده مقابل 1.1 مليون استرليني، لكن النفقات القانونية للقضية إلى جانب النفقة التي يدفعها لطليقته (698 استرلينياً شهرياً لكل واحدة من بناته الثلاثة ) منذ 2013 أرهقت رصيده البنكي.