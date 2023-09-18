شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يجدد مع 3 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، تعاقدها مع ثلاثة لاعبين من الذين مثلوا فريقها الكروي الأول في الموسم الماضي، إضافة إلى قيامها بتجديد التعاقد مع مدرب حراس المرمى عمرو عبدالسلام.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي في بيان منفرد ومقتضب: «عبدالرزاق قاسم يجدد حضوره مع الشرطة».

وقاسم، هو قائد منتخب شباب العراق لكرة القدم الذي شارك في مونديال الأرجنتين للشباب الذي أقيم في منتصف العام الحالي، وهو يلعب مع فريق الشرطة للموسم الرابع على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان آخر: «المصري عمرو عبدالسلام مدرباً لحراس المرمى».

وعبدالسلام، هو مدرب حراس مرمى فريق الشرطة في الموسمين الماضيين، وجاء برفقة المدرب المصري السابق مؤمن سليمان، وقد نجح في تأهيل حراس مرمى فريق الشرطة بشكل جيد، حتى تم اختيار حارس مرمى الشرطة أحمد باسل كأفضل حارس مرمى في الدوري العراقي للموسم الماضي.

وسبق لعبدالسلام أن أشرف على تدريب حراس مرمى فريق الزمالك المصري.

وأشار المكتب في بيان ثالث إلى أن «إدارة الشرطة جددت تعاقدها مع الحارس الشاب محمد كريم من جديد».

وجددت إدارة الشرطة تعاقدها أيضاً مع الحارس الشاب ياسين كريم.

وبذلك يكون فريق الشرطة قد أنهى تعاقداته للموسم الكروي المقبل بشكل شبه نهائي وحسب رغبات الطاقم التدريبي للفريق الذي يقوده المدرب الشاب أحمد صلاح.