شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحمل قميص برشلونة في مناسبة خيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب جمهور المطربة الكولومبية شاكيرا بالحيرة بعد قيامها بحمل قميص نادي برشلونة، فريق طليقها جيرارد بيكيه، مع أعضاء من كادر النادي الكتالوني بعد عام تقريباً من انفصالها عن بيكيه.

وحضرت شاكيرا افتتاح مركز تعليمي في مسقط رأسها بارانكيا، كولومبيا برفقة ولديها من بيكيه ميلان وساشا.

وافتتح المركز بالتعاون بين مؤسسة شاكيرا الخيرية ونادي برشلونة وشركاء آخرين، ويستقبل 1000 طالب سنوياً في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يقدم المركز خدمات مجتمعية لسكان الحي الذي يقطنه 53 ألف نسمة.

وسبق لشاكيرا أن فرضت على بيكيه عدم السفر إلى برشلونة لرؤية ولديه لأن المدينة تذكرها بماضيها معه وبملاحقة صندوق الضريبة لها.