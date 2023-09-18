شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميلان يرفض الاعتذار للمشجعين بعد الخسارة المذلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رفض الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب أيه سي ميلان تقديم اعتذار للمشجعين بعد الخسارة 5-1 في الديربي أمام جاره إنتر ميلان السبت، وهي الخسارة الخامسة على التوالي أمام الإنتر في عام 2023. وقال بيولي: «لا أتفق مع فكرة الاعتذار للمشجعين، هل تعتقدون أننا خسرنا أمام الإنتر وهُزمنا في الديربي متعمدين؟ نشعر بخيبة أمل مثل المشجعين. أنت تعتذر فقط إن ارتكبت خطأ بشكل متعمد».

وبعد إلحاح المراسلين عليه قال بيولي: «اقلبوا الصفحة وتمعنوا في أهدافكم، خسرنا 5 ديربيات وسنحاول أن نتحسن».

النتيجة منحت الإنتر رابع انتصار في 4 جولات لكنها ثقيلة بالنسبة للميلان الذي خسر ذهاباً وإياباً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الإنتر، ناهيك عن ديربي فبراير، وكأس السوبر في يناير، ما يعني أن كتيبة بيولي سجلت هدفاً يتيماً في شباك الإنتر مقابل 12 هدفاً.

وأضاف بيولي: «إنتر قوي وهذا ليس جديداً، لكن النتيجة ثقيلة مقارنة بأداء اللاعبين».