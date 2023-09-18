شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب 7 لاعبين عن الأهلي.. وفحص طبى لحسم مشاركة نيدفيد أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى على هامش مران فريقه الأخير قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدى، بسبب معاناة اللاعب من شد فى العضلة الخلفية غاب على إثره عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

ويواجه مارسيل كولر أزمة قبل لقاء المصري البورسعيدى بسبب كثرة الإيقافات والإصابات فى صفوف الفريق، ويغيب محمود كهربا وحسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يغيب عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.

ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.