شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب 7 لاعبين عن الأهلي.. وفحص طبى لحسم مشاركة نيدفيد أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى على هامش مران فريقه الأخير قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدى، بسبب معاناة اللاعب من شد فى العضلة الخلفية غاب على إثره عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.
ويواجه مارسيل كولر أزمة قبل لقاء المصري البورسعيدى بسبب كثرة الإيقافات والإصابات فى صفوف الفريق، ويغيب محمود كهربا وحسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يغيب عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.
ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.
ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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