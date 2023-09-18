شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة لليوم السابع: مصر تأهلت لأولمبياد باريس على مستوى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، تأهل منتخب مصر للعبة إلى أولمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق، لتمثل قارة أفريقيا بعد الحصول على بطولة أفريقيا على مستوى الفرق رجال وسيدات على حساب منتخب نيجيريا.

وأبدى معتز عاشور سعادته بعد التأهل لأولمبياد باريس، على مستوى الفرق والفردى والمختلط، من خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس.

وقال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد حقق الهدف الذى يسعى إليه، وهو التأهل إلى أولمبياد باريس، وكذلك التتويج بالبطولة الأفريقية.

وأضاف عاشور، أن منتخب مصر للفرق هو الفريق الأفريقي المؤهل لأولمبياد باريس، على مستوى أفريقيا، خاصة أن التأهل للأولمبياد على مستوى الفرق يكون فريق واحد من أفريقيا.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الطاولة تأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق رجال وسيدات، وزوجى مختلط وفردى، مؤكداً أن الفوز بالبطولة الأفريقية تكليل لكل المجهود خلال الفترة الماضية، والهدف الذى نسعى له طوال الفترة الماضية من بداية الموسم، هو التتويج بأفريقيا والتأهل لباريس.

يذكر أن منتخبى الطاولة رجال وسيدات تأهلا للأولمبياد، وكذلك مقعدين في الفردى، وفي الزوجى المختلط.