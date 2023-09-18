آسياد هانغجو: أبو طالب تحمل آمال سيدات السعودية

الرياص - اسماء السيد - الرياض: تتطلع لاعبة التايكواندو دنيا أبو طالب لإنجاز جديد عندما تمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية التي تنطق السبت، فيما تعوّل بلادها على ألعاب القوى والألعاب القتالية لحصد الميداليات.

تشارك أبو طالب في وزن 49 كلغ، بعد أن تمكنت من إحراز أول ذهبية لمنتخب السيدات السعودي في تاريخ مشاركاته، وذلك في البطولة العربية المفتوحة للتايكواندو في الفجيرة الإماراتية في شباط/ فبراير 2020.

تقول أبو طالب (25 عاماً) "تحظى المرأة السعودية بدعم كبير من القيادة السعودية، مما أهّلها للمنافسة على البطولات الرياضية المحلية والإقليمية والقارية".

تتابع "كوني أول امرأة انضمت للمنتخب السعودي للتايكواندو، وشاركت في بطولات دولية وعالمية وحصلت على ميداليات متنوعة، أسعى للسير على نفس النهج، وهذا الأمر لن يأتي إلا بالدعم ومضاعفة التدريبات وبذل المزيد من الجهد والتعب".

وسبق لأبو طالب أن أحرزت برونزية العالم في المكسيك2022 وبرونزية آسيا في كوريا الجنوبية 2022، كما حصلت على جائزة أفضل لاعبة عربية2023.

وفي الألعاب القتالية أيضاً، من المتوقع ان يشكل طارق حامدي تهديداً في منافسات الكاراتيه. حقق حامدي انجازات متعددة، لكن تبقى الميدالية الفضية في وزن 74كلغ بأولمبياد طوكيو صيف 2021 الأبرز في مسيرته.

وكانت آخر انجازات حامدي (25 عاماً) التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكبار التي أقيمت في ماليزيا، بتغلبه على الياباني اندو دايكي.

آل حزام يحمل جينات البطل

ويخوض حسين آل حزام لاعب القفز بالزانة الدورة وهو في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، منتشياً بالميدالية الفضية التي حققها في البطولة الآسيوية الـ 25 لألعاب القوى في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما كان قد حقق الذهب الآسيوي في منافسات الصالات.

وفي عام 2018، حطّم آل حزام (25 عاماً) الرقم القياسي السعودي والعربي في القفز بالزانة، حيث قفز لارتفاع 5.70 متر خلال مشاركته في بطولة الجامعات الأميركية المحترفة.

أحرز ذهبيتي دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 والبطولة الآسيوية لألعاب القوى بالصالات 2023.

ويحمل آل حزام في جيناته كافة صفات البطل، فوالده عاصم آل حزام هو لاعب العُشاري السابق ومدرب ألعاب القوى الحالي.

قال حسين آل حزام "وصلت لمرحلة فنية عالية، واسعى لمضاعفة الجهد في الوقت الحالي، للاستمرار على نفس المستوى لتحقيق انجاز جديد اسعد به الجماهير السعودية".

وبدأ حسين بممارسة الرياضة وهو في الثامنة من عمره. فاز ببطولة السعودية للناشئين وهو في سن الحادية عشرة لينضم للمنتخب السعودي مبكراً وهو ما قاده لتخطي الكثير من العقبات والاصابات.

مسرحي متعطش بعد انتهاء الإيقاف

وتتركّز الأنظار على العداء يوسف مسرحي العائد من ايقاف، بعد سجل حافل منحه ذهبيتين في التتابع 400 م و400 م في دورتي غوانغجو 2010 وإينتشيون 2014.

وعندما كان مسرحي (35 عاماً) يستعد للمشاركة في أولمبياد ريو2016، تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات.

وحين انتهى إيقافه، قرّر ألا تكون عودته عادية، فحقق فضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى جانب فضية البطولة العربية في المغرب وبرونزية البطولة الآسيوية في تايلاند 2023.

وقال مسرحي "أتطلع لمشاركة ناجحة، استعديت بشكل جيد للبطولة، وأحاول التركيز بشكل أكبر في الأيام التي تسبق انطلاقة الحدث حتى أصل للجاهزية الكاملة".

تابع "تجاوزت فترة الإيقاف ولا أريد الحديث عنها، وتركيزي الآن على ما يمكنني فعله مستقبلاً".

ويمثّل السعودية 193 رياضياً ورياضية في 19 لعبة، بعد أن أحرزت مجموع 61 ميدالية (25 ذهبية، 13 فضية، 23 برونزية) طوال مشاركاتها في الآسياد منذ بانكوك 1978، فيما كان رصيدها ست ميداليات في جاكرتا 2018 (ذهبية، فضيتان، 3 برونزيات).