شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو غير راض عن لوكاكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فرمل مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد فوز فريقه على إمبولي بسباعية نظيفة من ضمنها ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا، نجمه البلجيكي روملو لوكاكو المنضم بإعارة من تشيلسي في الصيف رغم تسجيله هدف الفريق السادس في الدقيقة 86.

وقال مورينيو:«هدف لوكاكو لم يكن مهماً بالنسبة لي، ربما هو مهم بالنسبة إليه لأنني أعرف أن المهاجم يحيا بالأهداف. التأكيد على أهمية اللعب الجماعي كان المحور منذ وصول لوكاكو ولا يهم إن سجل أو لا. من الواضح أنه شعر بسعادة أكبر عندما سجل بعد مشاركته من الدكة وهو يجلب شعوراً مختلفاً للفريق وما زلنا بحاجة لتكتيك جديد ينفعه وهو أيضاً لا يعرف بعد كيف يلعب لأجلنا، أمامنا وقت لفعل هذا والمباريات تساعد أيضاً. روملو يحتاج للشعور بالحب والتقدير كي يكون سعيداً ولا أعتقد أن هناك مبرراً لغضب الإنتر (فريق لوكاكو السابق ) فقد فازوا بدونه بالديربي 5-1 ولديهم الكثير من المهاجمين الاستثنائيين. يجب أن يكون الإنتر سعيداً بانضمام لوكاكو لمدربهم السابق المحتاج لمهاجم».