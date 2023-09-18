انطلاق قطار الدوري المصري الجديد بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق اليوم الإثنين، قطار الدوري المصري للنسخة الجديدة 2023\2024، بمشاركة 18 نادي.

ويقام في اليوم الأول للنادي المصري، بالجولة الافتتاحية مباراة واحدة.

ويلتقي فريق طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، في السابعة مساء اليوم، في أولى مباريات الدوري المصري الجديد، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت قبل أيام، قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد، وتفاصيل البطولة، وكشفت خلاله زيادة أعداد الجماهير في المدرجات إلى 10 ألاف مشجع في كل مباراة، بواقع 5 آلاف لكل فريق.